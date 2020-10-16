Дипломаты едут в Гянджу
Администрация президента Азербайджана в воскресенье организует поездку представителей аккредитованного в Баку дипломатического корпуса в Гянджу на место ракетного удара, нанесенного армянскими военными, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Мы едем в Гянджу с дипломатическим корпусом и военными атташе. Пусть международное сообщество наглядно увидит варварские действия Армении против мирного населения Азербайджана", - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.