Азербайджанская армия продолжает уничтожать армянских солдат Новое видео от Минобороны
Минобороны Азербайджана распространило новые кадры уничтожения живой силы армянской армии.
Минобороны Азербайджана распространило новые кадры уничтожения живой силы армянской армии.
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