Иран назвал обстрел Гянджи военным преступлением

Посольство Ирана в Азербайджане решительно осуждает ракетный обстрел Арменией азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли и получили ранения мирные гражданские лица. Об этом говорится в заявлении посольства.

Было отмечено, что, согласно нормам международного права, нападение на города и невинных людей является военным преступлением, и должно быть немедленно предотвращено.

В посольстве также разделили горечь семей погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.