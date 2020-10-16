Азербайджанские НПО обратились к Совбезу и Генсеку ООН

В обращении, которое подписали свыше 500 НПО, подчеркивается, что примерно в час ночи 17 октября Армения вновь нанесла удар из ракетного комплекса SCUD/Эльбрус по густонаселенному кварталу Гянджи, второго по размеру города Азербайджана, в результате чего погибли 13, получили ранения свыше 40 человек. Сообщается, что среди погибших и раненых есть дети и женщины.

"Гянджа подвергается мощному ракетному обстрелу со стороны Армении уже в третий раз за последние две недели, в результате чего 27 мирных жителей были убиты и более 100 получили ранения.

Бомбардировка Гянджи без какой-либо военной необходимости, находящейся далеко от зоны конфликта, по приказу военно-политического руководства Армении, умышленное и целенаправленное убийство невинных мирных жителей с применением ракет высокой разрушительной силы, войдет в историю как одно из самых кровавых военных преступлений против человечности в XXI веке.

Азербайджанскую общественность печалит и глубоко беспокоит не только этот акт жестокости, варварства и терроризма, совершенный Арменией на глазах у всего мира, вызывает гнев и серьезную обеспокоенность и тот факт, что обязанный остановить и наказать агрессора, созданный мировым сообществом именно для этой цели Совет Безопасности ООН демонстрирует молчание в связи с человеческой трагедией в Гяндже, совершенными геноцидом и военными преступлениями.

Всем ясно, что приказ уничтожения мирного населения Гянджи был отдан лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Давидом Тонояном, и этот приказ был незамедлительно выполнен. Согласно Уставу ООН, международному праву и международному гуманитарному праву, Пашинян и Тоноян, отдавшие приказ, и другие военнослужащие, выполнившие приказ как минимум должны быть объявлены военными преступниками, должны быть задействованы процедуры Совета безопасности ООН для их поимки и наказания в соответствующем порядке», - говорится в обращении.