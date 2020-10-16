При ракетном обстреле Гянджи повреждена линия электропередачи Азербайджан - Грузия

В результате ракетного обстрела, совершенного 17 октября агрессорскими армянскими вооруженными подразделениями, была повреждена линия электропередачи Азербайджан - Грузия.

Как сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи», несмотря на то, что нацеленные на расположенные в городе Мингячевир электростанции ракеты были уничтожены в воздухе, удар в направлении Гянджи стал причиной аварии на воздушной линии электропередачи 500 кВ международного значения Самух - Гардабани.

Сотрудники ОАО «Азерэнержи» за короткое время ликвидировали последствия аварии на линии электропередачи.