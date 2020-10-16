Грузия заявила о закрытии воздушного пространства для военных перевозок

МИД Грузии назвал спекуляцией распространенные сообщения о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«К сожалению, в последние дни в СМИ продолжают муссироваться спекуляции о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Как известно, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного типа, о чем мы публично заявили. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. В то же время мы хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений и гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», — говорится в сообщении МИД Грузии.

«Следовательно, согласно имеющимся у Грузии документам и информации, все полеты, выполняемые в воздушном пространстве Грузии, полностью соответствуют международным нормам и стандартам ИКАО.

Для обеспечения безопасности авиаперевозок и предотвращения использования гражданских рейсов для других целей мы призываем все страны, как грузоотправителей, так и получателей грузов, осуществлять строгий контроль над воздушными перевозками гражданских и гуманитарных грузов. Страны-отправители несут основную ответственность за обеспечение того, чтобы гражданские полеты выполнялись в соответствии со стандартами и принципами Чикагской конвенции, запрещающей преднамеренное использование гражданской авиации в военных целях.

Грузия будет строго реагировать на любое обнаруженное нарушение или достаточные доказательства его, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.