Минобороны: На пути к Товузу уничтожен беспилотник армянской армии

17 октября в дневное время подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана», - говорится в сообщении.