Российские СМИ опровергают армянскую версию о сирийских наемниках в Карабахе

Отдел информации 14:30

Тема привлечения иностранных наемников к участию в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе обрастает в мировых СМИ новыми подробностями, однако по-прежнему не получает прочной аргументационной базы. Тот доказательный фундамент, которым пользуется в большинстве случаев западная качественная пресса, представляет собой либо переписку с предполагаемыми «солдатами удачи» в мессенджере, либо сообщения в социальных сетях, либо информацию, которая распространяется базирующейся в Британии Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR). Подобная ситуация ставит вопрос о тенденциозности освещения. Об этом говорится в статье, опубликованной в российской «Независимой газете».

За последнее время о привлечении Азербайджаном человеческих ресурсов из Сирии сообщали многие: Guardian, Times, Reuters, Wall Street Journal и Би-би-си. Последние практически схожи в том, как представлена фактура. В репортаже американского делового издания из Карабаха фигурируют два неназванных источника, которые говорят примерно одно и то же – что о численности наемников, что об их настроениях и переживаниях. Характерно, что в Би-би-си пояснили: «сирийские наемники» давали журналистам комментарии через месседжер, в то время как Wall Street Journal не вводит в курс, как именно были добыты эксклюзивные сведения. Издание отмечает, что способом распространения сообщений об участии в конфликте на стороне Азербайджана сирийских наемников, конечно же, остаются соцсети. Об этом говорится в исследовании находящегося в Болгарии аналитического центра Caspian and Black Sea Analysis Foundation (CCBS). Центр обращает внимание на то, что одна из первых публикаций от 21 сентября по этому поводу была основана на сообщении некого сирийца армянского происхождения Кеворка Алмасяна. В тот же день появился твит мюнхенской журналистки Линдси Снелл, которая, ссылаясь на заявление Алмасяна, написала, что «поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия отправляется в Карабах». В качестве доказательства она прикрепила фото неизвестных военных в самолете, выразив уверенность, что это бойцы дивизии «Хамза», которые якобы летят в Баку.

Парадоксально, но именно ее твит стал первоисточником для многих публикаций в серьезных изданиях, выяснили в CCBS, хотя при изучении аккаунта Снелл становится понятно, что она небеспристрастна. Интересно, что многие фотографии якобы погибших в Карабахе сирийских «наемников» в действительности оказались снимками тех сирийцев, которые погибли давно и при других обстоятельствах. К примеру, Абдуррахман Темелли, дядя погибшего военнослужащего Сердара Темелли, написал в социальных сетях о том, что его племянник, фотографию которого распространили официальные лица минобороны Армении, погиб во время турецкой операции «Коготь тигра» на территории Ирака. Печально, что на его сообщение почти никто их журналистов внимание не обратил. Нередко базой для сообщений становятся материалы SOHR – центра, с информационной активностью которого активно боролась российская сторона. К примеру, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что заявления SOHR «со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат информационным прикрытием действий» откровенно радикальных группировок. В апреле 2017 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что видеосвидетельства SOHR – это постановка, а любые сообщения Сирийской обсерватории по правам человека и некоторых других организаций недостоверны. Российские СМИ пытались неоднократно разоблачать деятельность центра, который так и не доказал существование сети источников в Сирии.