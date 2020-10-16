Ракетно-артиллерийские удары по позициям армян видео
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры ракетно-артиллерийских ударов по позициям противника.
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры ракетно-артиллерийских ударов по позициям противника.
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