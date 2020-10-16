Азербайджан выразил протест России из-за Милонова

В связи с незаконным визитом депутата Госдумы Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана посольством Азербайджана направлена нота протеста в МИД России, сообщили haqqin.az в посольстве.

В вышеуказанной ноте отмечается, что 16 октября 2020 года Виталий Милонов провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Далее указывается, что подобные провокационные действия депутата Государственной Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и многочисленной диаспоры в России и направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений.