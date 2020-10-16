Президент оценил героизм генерала Хикмета Мирзоева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении генерал-майору Хикмету Мирзоеву высшего воинского звания генерал-лейтенанта, сообщает АзерТАдж.
Хикмет Мирзоев - командующий спецназом Минобороны. 4 октября президент Ильхам Алиев поздравил Мирзоева и его солдат с освобождением 9 сел Джебраильского района и города Джебраил.
Мирзоев также руководил боевыми действиями в апреле 2016 года. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Флаг Азербайджана», «За Родину», «За отвагу», 3 раза награждался «За безупречную службу» и 4 раза юбилейными медалями Вооруженных сил Азербайджана.