Министр Амруллаев о погибшей в Гяндже школьнице Нигяр
Министр образования Эмин Амруллаев посвятил пост на своей странице в социальной сети Фейсбук убитой в результате армянской атаки школьнице.
«Завтра у 15-летней Нигяр Аскеровой день рождения. Нигяр училась в 10 классе средней школы № 29 города Гянджа. Ночью в результате ракетной атаки на Гянджу со стороны Армении дом Нигяр был разрушен, и она погибла под завалами. В результате вражеской агрессии со стороны Армении убиты уже 4 наших школьника. Выражаем соболезнования семьям всех погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в обращении министра.