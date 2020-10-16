Мехрибан Алиева: «Каким надо быть чудовищем, чтобы отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам?»

«Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города, где нет никакой военной инфраструктуры?». Об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей официальной странице в Instagram.

«Вероломная атака на Гянджу, совершенная этой ночью, - это не только свидетельство фашистской сущности армянских властей и их беспринципности, но и проявление тотальной беспомощности агрессора перед Азербайджанской армией.

Целенаправленные атаки на мирных граждан – это преступление против человечности. А остаться равнодушным – значит стать соучастником этого преступления!

Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родным людей, погибших в результате этой трагедии, и желаю скорейшего исцеления всем раненым.

Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего президента! Карабах – это Азербайджан!», - говорится в публикации.