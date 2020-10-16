Авиаудары по складам боеприпасов армянской армии видео
Авиаударами разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Авиаударами разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
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