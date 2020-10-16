Азербайджанская и армянская экономики: сравнительный анализ

На первом семинаре директор Научно-исследовательского института экономических изысканий (НИИЭИ) UNEC, заслуженный деятель науки профессор Ядулла Гасанли провел сравнительный анализ экономических показателей макроэкономического, энергетического и транспортного секторов обеих стран. Было отмечено, что Азербайджан по показателям развития во много раз превосходит Армению в секторе ВВП (4 раза), международного развития (20 раз), энергоснабжения (4,6 раз), перевозки в транспорте (более 20 раз). В соответствии с результатами проведенного в UNEC анализа еще раз было доказано, что экономика Азербайджана сильная, а Армении - слабая.

На 5-дневных семинарах, организованных Научно-исследовательским институтом экономических изысканий UNEC, будут обсуждаться макроэкономика, энергетика, транспорт, здравоохранение, наука, образование, ИКТ, сельское хозяйство, туризм и другие секторы обеих стран, а также позиции экономик Азербайджана и Армении в международных рейтингах, результаты сравнения будут представлены общественности.