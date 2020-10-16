Azercell оказал поддержку абонентам в Гяндже

Компания Azercell, которая рядом с нашими гражданами в этот напряженный и сложный период в истории борьбы за целостность нашей страны, на этот раз оказал телекоммуникационную поддержку своим абонентам в Гяндже.

Компания «Azercell Telecom» выражает глубокое сожаление в связи с новостью о том, что в ночь на 17 октября был обстрелян жилой район в центре Гянджи, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

Принимая во внимание, что жители Гянджи в настоящее время интенсивно пользуются моблиьной связью, компания Azercell пополнила баланс всех своих абонентов, находящихся в этом городе, на 50 минут и 50 SMS для использования во всех направлениях. Надеемся, что это поможет поддержать гянджинцев в их связях с близкими и родными

Напомним, что компания Azercell с момента начала контртеррористической операции нашей решительной армии в ответ на армянские провокации находилась рядом с нашим народом, государством и Вооруженными силами. Компания Azercell пожертвовала 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Кроме того, на баланс каждого из журналистов, командированных в фронтовой регион, а также различных работников СМИ, воюющих в тяжелой информационной войне, Azercell перечислил 100 манатов.

Компания Azercell еще раз выражает глубокие соболезнования членам семей и близким наших граждан, погибших в результате ракетного удара в Гяндже, желает им терпения, а раненым согражданам - скорейшего выздоровления.

Наша славная армия, которая в настоящее время борется за победу страны на передовой линии фронта, уже подняла азербайджанский флаг в Физули!

Желаем нашим отважным солдатам и офицерам высокого боевого духа и крепкого здоровья! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Азербайджанская армия!