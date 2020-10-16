Военнопленные Саркисян и Амирджанян позвонили из Баку в Ереван
Взятые в плен ВС Азербайджана армянские военнослужащие Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили своим родителям. Как сообщает "Новости Армения", об этом сообщил правозащитник Артак Зейналян.
По словам Зейналяна, армянские военнопленные сообщили, что они живы и находятся в госпитале.
Отметим, что это очередная демонстрация гуманизма со стороны Азербайджана. Армянские солдаты, решившие сдаться в плен, могут рассчитывать на гуманное отношение и оказание необходимой медицинской помощи.