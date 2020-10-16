Иностранные дипломаты в Гяндже фото
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и представители дипломатического корпуса прибыли в Гянджу на место разрушений, вызванных ракетным обстрелом со стороны ВС Армении.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и представители дипломатического корпуса прибыли в Гянджу на место разрушений, вызванных ракетным обстрелом со стороны ВС Армении.
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