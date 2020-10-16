Ульвия Махмудова изобличила армянскую ложь в своем видеоролике
Армянская пропаганда использует фотографии погибших азербайджанских детей, выдавая их за армянских детей, якобы убитых азербайджанцами. Об этом говорится в видеоролике, подготовленном главным редактором журнала Nargis Ульвией Махмудовой.
В видеоролике, подготовленном для зарубежной аудитории, в частности говорится, что армяне активно используют фотографии убитой в 2017 году во время армянского обстрела двухлетней Захры Гулиевой. Кроме того, армяне используют для своей пропаганды фотографии азербайджанских детей, погибших и раненных в ходе ракетного обстрела Гянджи.