Эрдоган: "Турция обнаружила крупные запасы газа в Черном море"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна обнаружила запасы природного газа в Черном море, пишет РИА «Новости».
«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что общий объем месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.
По словам Эрдогана, Турция планирует начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.