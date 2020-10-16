Евросоюз выразил сожаление в связи с ракетными ударами по Гяндже

ЕС сожалеет о ракетных ударах по азербайджанскому городу Гянджа в ночь с 16 на 17 октября, в результате которых погибли, а также были серьезно ранены мирные жители. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Питера Стано.

«Все обстрелы гражданских лиц и гражданских объектов должны прекратиться. Режим гуманитарного прекращения огня, договорённость о котором была достигнута 10 октября, должен быть полностью соблюден без промедлений», - сказал Стано.