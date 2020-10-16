Пакистан ответил на ложные обвинения Армении

Министерство иностранных дел Пакистана назвало необоснованными заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об участии пакистанских военных на стороне Азербайджана в боях в Карабахе.

"Руководство Армении прибегает к такой безответственной пропаганде для прикрытия своих незаконных действий против Азербайджана. Пакистан последовательно расширяет свою дипломатическую, моральную и политическую поддержку Азербайджана. Пакистан и впредь будет поддерживать братский азербайджанский народ и его право на самооборону от любой агрессии", - говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него есть информация, что якобы в военные действия в Карабахе вовлечены спецподразделения армии Пакистана.