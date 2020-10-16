Турция начинает производство новых БМП Tulpar

Гендиректор компании Otokar Сердар Гергюч в беседе с агентством «Анадолу» отметил, что новая боевая машина пехоты была названа в честь защищавшего воинов легендарного крылатого коня из знаменитого эпоса «Манас».

В Турции готовы к серийному производству отечественных боевых машин пехоты (БМП) Tulpar, разработанных компанией Otokar при поддержке Управления оборонной промышленности Администрации президента страны.

БМП был разработан в соответствии с требованиями XXI века и потребностями сухопутных войск и бойцов спецназа.

По словам Геркюча, Tulpar по своим характеристикам отвечает стандартам НАТО, а шасси БМП может быть использовано при создании танка среднего класса.

«Модульная платформа Tulpar позволяет интегрировать пилотируемые или беспилотные системы вооружения, минометы и системы ПВО от 7,62 мм до 120 мм. Машина обладает высокой противоминной защитой», - констатировал Гергюч.

Гендиректор отметил большой опыт Otokar в вопросе совершенствования брони и противоминной защиты.

«Машины TULPAR была успешно протестированы в соответствии со стандартом НАТО - STANAG 456. Машина отличается высокой живучестью», - сказал Гергюч.