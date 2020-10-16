Эйнулла Фатуллаев 19:29

Разгромное поражение армянской армии в Физулинском районе войдет в историю второй карабахской войны как переломный момент в 30-летнем армяно-азербайджанском противостоянии. Абсолютное большинство экспертов выражают идентичную точку зрения в кратком резюме к одной из самых беспощадных войн современности: оккупационной, однако плохо вооруженной армии советского образца 70-х годов прошлого века противостояла оснащенная высокотехнологичным оружием XXI века, дисциплинированная, хорошо структурированная, с отлаженной координацией армия бесстрашных солдат азербайджанских Вооруженных сил.

Неустрашимый и отважный солдат сломал ложный и несправедливый стереотип, навязанный азербайджанцам со времен смутных и ураганных 90-х годов. Злые языки, которые всегда страшнее пистолетов, уверяли, что азербайджанцы воевать не умеют. Охваченный разнузданным хаосом, раздираемый внутренними склочными страстями в борьбе за власть Азербайджан в период первой карабахской войны взирал со стороны на военные неудачи политизированного ополчения, мобилизованного в большей мере для свершения госпереворотов, чем для защиты Карабаха. Один за другим уходили районы, один за другим смещались самозваные президенты, ускорявшие наше общенациональное поражение. Государство находилось в шаге от катастрофы и распада. Спасти унитаризм Азербайджана помог грандиозный политический опыт Гейдара Алиева, которому удалось впервые на постсоветском пространстве выстроить четкую исполнительную вертикаль и воссоздать размытые государственные устои. Гейдар Алиев не успел завершить начатое дело. Однако консолидированные политические элиты поддержали выбор народ – к власти пришел молодой, европейски мыслящий политик и государственник, преемник основоположника Третьей Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев. Философия политической преемственности, выдвинутая Гейдаром Алиевым, утвердила жизнеспособность успешной модели, которая могла дать импульс развитию постсоветского общества. Предсказуемость политической власти и общественного развития. К тому же и разочарованный в перманентной дестабилизации и взрывных революционных волнах Запад определился со своими главными приоритетами в нашем регионе: стабильность выше демократии. Что беспрестанно повторяли и Буш, и Обама, и Трамп.

Обусловив стремительный рост азербайджанской экономики, в первую очередь за счет многовекторной энергетической политики, Ильхам Алиев определил доминанту национальной повестки дня – возвращение Карабаха и восстановление целостности страны. Карабах вошел в основу новой идейной платформы власти. Карабах – краеугольный камень в общенациональной системе ценностей. И.Алиев стал самым бескомпромиссным и волевым азербайджанским политиком в карабахском урегулировании. Ни пяди земли! Этот слоган звучал в устах президента около семнадцати лет. И.Алиев, выражая чаяния и умонастроения всего общества, осознавал, что для возрождения национального духа и реализации дальнейшей стратегии развития страна должна восстановить свою целостность. Как строить будущее с народом с уязвленным чувством национального достоинства?!

Скорее всего, после Казанского саммита И.Алиев окончательно разубедился в намерении захвативших власть в Армении карабахских полевых командиров пойти на какие-то компромиссы и предложить концепцию справедливого мира. Провинциальные политические выскочки требовали у Азербайджана, который, как они считали, окончательно повергнут, одного – безусловной капитуляции. «Мир в обмен на территории» - эта концепция умной и мудрой израильской дипломатии оказалась чужда близоруким и глупым степанакертским пацанам, чтобы распознать всю опасность для них выстраиваемой И.Алиевым благодатной геополитической конфигурации для решительного рывка. И.Алиев требовал справедливого мира, угрожая Отечественной войной. В своем политическом планировании и прогнозировании узколобая карабахская клика Кочаряна и Саргсяна, а затем дорвавшегося до ереванского олимпа власти дилетант Пашинян с «соросовскими мальчиками» вкупе априори исключали военный вариант развития ситуации. Армянские политики верили в то, во что сами хотели верить. Полагая, что И.Алиев не станет рисковать многомиллиардным инвестиционным климатом, нефтегазовой промышленностью и устоявшейся государственностью в угоду трудно прогнозируемой военной кампании. И даже трансформация миропорядка с его прерогативой «права силы» не вернула потерявшую чувство реальности нарциссическую пашиняновскую власть к жестокой действительности. Мир изменился, а вместе с ним оказались выбиты из мировой системы отношений все основные регуляторы хельсинской системы стабильности. К тому же, и международное право – атавизм эпохи Холодной войны, ушел в небытие вместе с биполяризмом. Так ведь и международное право и новый миропорядок были в пользу окрепшего Азербайджана. Ильхам Алиев сделал то, что должен был сделать. Политик такого масштаба не мог упустить выпавшего исторического шанса. Второго шанса у Азербайджана, да и у самого И.Алиева могло бы и не быть. Никогда. Итак, сражение за город Физули – цитадель равнинного Карабаха, стало поворотным моментом, новой точкой отсчета во второй карабахской войне. Азербайджанская армия смяла последнее сопротивление оккупационной армии, и перешло в широкомасштабное наступление. Повсюду, во всех траншеях армянские военнослужащие поднимают белые флаги. Армянский арьергард обратился в бегство. Закаленные в свирепых сражениях в первые дни войны азербайджанские войсковые части с легкостью занимают боевые позиции, села, укрепрайоны. Создалась ситуация, при которой азербайджанская власть успевает за успехами восставшей на полях боя храброй армии. Что же дальше?! В своем сегодняшнем выступлении президент Ильхам Алиев обозначил главную цель для всего азербайджанского мира – святыня город Шуша. До оккупации основанный Панах ханом исконно азербайджанский город был главным очагом азербайджанского фольклора и культуры. И тысячу раз правы в своем утверждении летописцы уверяющие, что в национальном сознании азербайджанца Шуша превалирует над Баку. Этот город - духовная столица Азербайджана.

И уже нет никаких сомнений, что в ближайшие дни азербайджанская армия займет город Шушу, исполнив мечту нескольких поколений, воспевавших любовь и разлуку духовностью, да и с потерянной мечтой. Во всяком случае около 30 лет Шуша стала для каждого азербайджанца сладким миражом. Что способна противопоставить в ближайшие Армения, дабы остановить победный марш азербайджанских войск?! С дрожащим голосом официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян выражал сегодня всю свою скорбь и уныние, укоряя молодежь Еревана в дезертирстве. Ованнисян считает, что впустую размахивая флагами в тылу молодежь приближает победу Азербайджана. В Армении процветает дезертирство и упаднические настроения. Ведь революция любви полностью изменила государственный уклад в стране полевых командиров. Армения, избравшая путь так называемой «народной уличной демократии», отказалась от политической мобилизационной системы. Армения вернулась к эпохе кипящей сладострастной Театральной площади с бредовой идеей «миацума». Однако… Эта идея, также как и в 90-е годы подкреплена ржавым допотопным автоматом Калашникова, который направлен на призрачные дроны. Вдруг Армения очнулась и поняла, что машина времени унесла Азербайджан далеко вперед. И подлый выстрел террориста из-за угла не спасет тлеющий организм карабахского сепаратизма.

Пашиняну с его воздухом свободы довольно сложно выстроить насильственную рекрутизацию с применением загрядотрядов. Именно эта схема насильного принуждения к войне в Карабахе, которую в начале 90-х активно применял тогдашний министр обороны Армении Вазген Саркисян, впоследствии расстрелянный в парламенте, и обеспечиа успех армянской армии, остановившей прорыв Азербайджана в конце лета 1992 года. А в этой войне армянский генералитет связывал большие надежды с глубокоэшеланированной обороной в укрепрайонах на линии соприкосновения и в равнинном Карабахе, полагая, что азербайджанские войска увязнут в боях с этими эшелонами, и активное наступление захлебнется. Однако, беспрецедентная храбрость и бесстрашие азербайджанского солдата сломали планы генералитета Тонояна, как и разорвали в клочья в апреле 2016 года пресловутую «линию генерала Оганяна».