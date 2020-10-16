Группа компаний "Сахлиялы" продолжает осуществлять помощь азербайджанским солдатам, сражающимся за Родину.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе компании, еженедельно в прифронтовую зону отправляются грузовики с мясными и молочными продукциями, и другими необходимыми предметами.

Отметим, всего на сегодняшний день военнослужащим было отправлено 14 грузовиков с продукцией. На следующей неделе группа компаний "Сахлиялы" вышлет новую партию продукции в прифронтовую зону.