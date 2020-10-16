Мехрибан Алиева: "Никто никогда не сможет сломить гордый дух гянджинцев!"

«Этой ночью армянские агрессоры вероломно атаковали Гянджу. Расчет одновременно прост и чудовищен - уничтожить как можно больше мирных жителей, посеять панику, запугать азербайджанский народ. Но агрессор никогда не достигнет своих грязных целей. Слишком сильны духом жители этого славного города!». Об этом на своей официальной странице в Instagram написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Гянджа - это Низами, Мехсети, Вазех! Но это не только культурное наследие Азербайджана. Гянджа - это древняя колыбель нашей государственности.

Это непоколебимая стойкость, мужество и храбрость! Это Джавадхан. Это город, до последнего сражавшийся за независимость первой демократической республики на Востоке.

Гянджа - это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!», - говорится в публикации.