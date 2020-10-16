Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев посетили Гянджу и ознакомились с кварталами, по которым ночью был нанесен ракетный удар, сообщили haqqin.az в пресс-службах данных структур.

Руководители госструктур на месте ознакомились с ущербом, который был нанесен газовому и электрическому хозяйству города. Были даны соответствующие поручения для устранения возникших проблем.

Для бесперебойного обеспечения данной территории электроэнергией подразумевается провести новую высоковольтную линию. Также сохраняется в центре внимания вопрос с обновлением газораспределительных линий.

В беседе с местными жителями Вугар Ахмедов и Руслан Алиев еще раз осудили нанесение ночных ракетных ударов по жилым кварталам, где нет никакой военной инфраструктуры.