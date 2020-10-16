Разгром в Карабахе вынудил Левона Тер-Петросяна начать переговоры со злейшими врагами

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с представителем партии Дашнакцутюн Акопом Тер-Хачатуряном, сообщают армянские Телеграмм-каналы.

Основной темой встречи была война в Нагорном Карабахе. В ходе встречи обсуждался также вопрос создания оперативного штаба с участием бывших президентов и премьеров Армении.

Сообщается, что Левон Тер-Петросян и партия Дашнакцутюн - давнейшие и злейшие политические враги. Левон Тер-Петросян в свое время запретил деятельность этой партии, обвинив дашнаков в подготовке государственного переворота. Партийные офисы и газеты были разгромлены, а ведущие представители партии - арестованы. Дашнаки вновь смогли заниматься политикой после прихода к власти Роберта Кочаряна.