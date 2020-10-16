Нур-Султан окрасился в цвета азербайджанского флага фото
В столице Казахстана городе Нур-Султан здание Казмедиа окрасилось в цвета государственного флага Азербайджана.
Акция устроена в знак поддержки Азербайджана.
В столице Казахстана городе Нур-Султан здание Казмедиа окрасилось в цвета государственного флага Азербайджана.
Акция устроена в знак поддержки Азербайджана.
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