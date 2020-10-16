В социальных сетях распространяются видеокадры того, как проживающие в Иране азербайджанцы приветствуют азербайджанских солдат на освобожденных территориях Джебраильского и Физулинского районов.

Видео снято с иранской стороны. Десятки автомобилистов остановились на дороге вдоль реки Араз, чтобы поприветствовать появившихся на другой стороне реки азербайджанских солдат.

«Да здравствует Азербайджан!», «Да здравствует азербайджанский солдат!» скандировали проживающие в Иране соотечественники.