В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.Как сообщают местные СМИ, авария произошла на дороге Баку-Шамахы-Евлах, у села Наватава Агдашского района.

В результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ 2114» и Chery на месте происшествия погибли жители Загатальского района – Орудж Гейдаров 1990 г.р., Садыгов Орхан Садиг оглу 1988 г.р. и Мурадов Сархан Гаджиали оглу 1990 г.р. Еще 4 пассажира госпитализированы с тяжелыми травмами.

Погибшие и пострадавшие лица были извлечены из деформированных автомобилей спасателями МЧС.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.