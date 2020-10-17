Коронавирусный рекорд во Франции

Более 32,4 тысячи заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло 30 тысяч.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 867 тысяч, скончались 33 392 человека. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 90 пациентов.