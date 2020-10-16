Азербайджан отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости
18 октября отмечается 29-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана - День государственной независимости.
На исторической сессии Верховного Совета Азербайджана 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".
В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка - Узеира Гаджибейли, слова - Ахмеда Джавада), чуть позже - Государственный флаг, Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени.