Азербайджанские части в Карабахе оказались в окружении. С таким заявлением выступило Минобороны Армении.

Армянская сторона также заявила о готовности предоставить коридор для эвакуации якобы окруженных частей.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана выступило с опровержением данной информации.

«Информация армянской стороны о якобы окружении азербайджанских военнослужащих является дезинформацией. На деле ситуация совсем иная. Оперативное преимущество на всей линии фронта находится на стороне азербайджанской армии», - говорится в заявлении.