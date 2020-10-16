Иран внес ясность в свою военную доктрину

Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине Ирана, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство иностранных дел страны, сообщив об истечении оружейного эмбарго 18 октября, передает РИА Новости.

"Необычные виды вооружения, оружие массового поражения и массовое приобретение конвенционного оружия не имеют места в оборонной доктрине страны", - говорится в заявлении ведомства, которое отметило, что опирается в вопросах обороны на свои собственные возможности.

Министерство сообщило, что отныне Иран может приобретать и продавать вооружение, поскольку не связано ограничениями. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.