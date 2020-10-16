Минобороны Азербайджана: наши войска полностью контролируют обстановку по всему фронту

17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была относительно стабильной, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией в течение вчерашнего дня на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 станции наведения ракет ЗРК С-300, 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 2 РСЗО «Смерч», 1 гаубица-пушка Д-20, 1 зенитная пушка КС-19 и 6 единиц автомобильной техники противника.

Наши войска контролируют оперативную обстановку по всему фронту.