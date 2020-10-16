Ученые назвали вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Как передает РИА Новости, исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

Специалисты проанализировали данные 372 пациентов с COVID-19, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

Так, у 216 пациентов имелись проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них умерли 107 человек (около 50%). При этом из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).

Исследователи предположили, что это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.