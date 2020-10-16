Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение, сообщает Минобороны Азербайджана.

В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди личного состава нет. Подразделения Азербайджанской Армии предприняли адекватные ответные меры.

Войска Азербайджанской Армии предпринимают соответствующие действия на выгодных рубежах, важных высотах и позициях на всей протяженности фронта.