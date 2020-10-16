Трамп назвал президента Франции Макрона премьер-министром

Американский лидер Дональд Трамп оговорился, назвав президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министром. Такую неточность он допустил в субботу на митинге в штате Мичиган при рассказе о Парижском соглашении по климату, из которого ранее решил выйти. Выступление главы Белого дома транслировали американские телеканалы, передает ТАСС.

"А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень", - уточнил Трамп, неверно назвав должность французского президента.

Премьер-министром Франции в настоящее время является Жан Кастекс. На эту должность его назначил в июле 2020 года сам Макрон. Во Франции, которая является президентско-парламентской республикой, именно глава государства назначает главу правительства.