Коронавирус в Армении: почти 1700 новых зараженных за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 64 694, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
Отмечается, что по состоянию на 17 октября таких случаев было 63000. Таким образом, за сутки выявлено 1694 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончался 1081 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 316 (плюс 2 новых случая).