«Армянское руководство совершенно аморальным образом отрицает атаку на Гянджу ракетами СКАД. С 4 октября вооруженные силы Армении атакуют крупнейшие города Азербайджана, в том числе Гянджу. И это уже не в первый раз. Они преднамеренно и неизбирательно обстреливают мирных жителей Азербайджана. И они использовали ракеты СКАД. Те же самые ракеты СКАД, которые использовал Саддам Хусейн для нападения на мирных жителей. А город Гянджа подвергся обстрелу ракетами ночью, когда все спали. Нападению подверглись густонаселенные жилые районы города. Единственной целью армянской стороны было вызвать панику, а также убить как можно больше мирных жителей», - сказал в интервью телеканалу Аль-Джазира помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

На вопрос журналиста о том, что ранее азербайджанские войска обстреляли Степанакерт, Х.Гаджиев заявил: «Неправда. Прежде всего название города - Ханкенди. Армянская сторона оккупировала его и переименовала в Степанакерт. И Азербайджан не целится в гражданское население, и наш президент также повторил это в своих обращениях к народу, что мы не воюем с мирным населением. В этом разница между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан использует высокоточные боеприпасы и ракеты только против легитимных военных целей. Однако Армения ведет себя совершенно иначе. И недавнее нападение на Гянджу доказывает это. 13 мирных жителей погибли, еще 40 получили тяжелые ранения. Неделю назад они также убили 11 мирных жителей Азербайджана. И ранены более 30. Это умышленный акт вандализма. Это террористический акт. А также военное преступление. И вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Помощник президента И.Алиева также внес ясность в вопрос международных попыток урегулирования карабахского военного конфликта: «Было гуманитарное перемирие. Но где оно? Армения его разрушила. Сразу после начала гуманитарного перемирия на прошлой неделе они атаковали Гянджу ракетами СКАД. И снова они продолжили нападения на мирных азербайджанцев. И где же гуманитарное перемирие? Мы не уверены в Армении, что они не нападут снова и не будут убивать наших мирных жителей. Гянджа вообще находится далеко от театра военных действий. Военной необходимости атаковать город Гянджа не было. В таких обстоятельствах молчание международного сообщества и отсутствие осуждения незаконных действий и военных преступлений Армении вызывают у Армении чувство безнаказанности. Поэтому мы ожидаем от мирового сообщества серьезного осуждения этих действий и призывов к Армении остановить подобные провокации и прекратить оккупацию азербайджанских земель. Эти факты еще раз доказывают, что Армения является единственным источником угрозы миру и безопасности в регионе, а также жизни гражданского населения».