Армения обнародовала еще один список убитых в Карабахе
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке за 18 октября 40 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 673 военнослужащих.
Стоит отметить, что, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в разы больше.
Резервист Антонян Вруйр Сиамантович, 1977 г.р.
Резервист Варданян Арутюн Самвелович, 1982 г.р.
Аветисян Ованнес Николаевич, 1967 г.р.
Хачатрян Артур Араратович, 1992 г.р.
Григорян Ваник Григорьевич, 1971 г.р.
Костанян Геворк Аркадьевич, 1996 г.р.
Маркарян Амазасп Владикович, 1972 г.р.
Хачатрян Вардан Зорикович, 1990 г.р.
Киракосян Армен Аристакесович, 1985 г.р.
Маркарян Арман Миграбович, 1983 г.р.
Асатрян Варужан Рубикович, 1977 г.р.
Акопян Армен Айкович, 1980 г.р.
Егоян Карен Завенович, 1989 г.р.
Егоян Карен Владикович, 1988 г.р.
Мурадян Самвел Мартинович, 1979 г.р.
Аристакесян Коля Рафикович, 1990 г.р.
Симонян Закария Геросович, 1979 г.р.
Назарян Гриша Самвелович, 1996 г.р.
Закарян Карапет Дереникович 1986 г.р.
Гарибян Артур Арутюнович, 1985 г.р.
Саркисян Севада Вараздатович, 1980 г.р.
Арутюнян Эдгар Артемович, 1982 г.р.
Асланян Артур Арменович, 1998 г.р.
Айвазян Армен Хачатурович, 1984 г.р.
Саркисян Арман Рафикович, 1983 г.р.
Симонян Геворк Ванушевич, 1972 г.р.
Степанян Апавен Баяндурович, 1969 г.р.
Закарян Закария Унанович, 1987 г.р.
Бабаян Папаг Каджикович, 1980 г.р.
Погосян Грачья Вачикович, 1995 г.р.
Симонян Исаак Самвелович, 1995 г.р.
Бабаян Андраник Варданович, 1991 г.р.
Мнацаканян Вардан Мушегович, 1989 г.р.
Резервист Саркисян Янек Врежевич, 1981 г.р.
Резервист Алексанян Артем Парзикович, 1983 г.р.
Асатрян Грант Альбертович, 1986 г.р.
Варакян Саак Демсикович, 1981 г.р.
Какоян Баграт Сарибекович, 1985 г.р.
Саркисян Вачик Айкович, 2002 г.р.
Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г.р.