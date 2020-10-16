Еще полгода назад председатель общественной организации «Аграрно-крестьянское объединение» Грач Берберян заявил журналистам, что чиновники, которые докладывали премьеру Николу Пашиняну о запасах продовольствия, его обманули. Казалось бы, серьезный сигнал для лидера страны, готовившегося к новым военным действиям против Азербайджана. Нельзя ведь начинать войну, не имея запасов продовольствия. Но оказалось, что можно…

А предупреждение специалиста было серьезным, с указанием конкретных недостатков в этой сфере. По его словам, в прошлом году посевы картофеля, который наряду с хлебом имеет стратегическое значение, сократились, и в этом году его запасов в стране на 30% меньше. Зато на рынке много низкокачественного белорусского картофеля. Кроме того, сократились также посевы зерновых. Все это результат того, что субсидируют не сельчан, которые привозят семена для посева, а какие-то предприятия по производству сельхозтехники.

С приходом к власти Пашиняна в стране было принято множество различных решений во всех сферах. Но одно дело принятие решений, и совсем другое - последовательность шагов для реализации принятых программ. «Для этого нужны специалисты, а я пока вижу активность лишь пары пустоголовых чиновников, которые у меня даже курьерами не работали бы, не говоря уже о секретарях», - подчеркнул Берберян. По его словам, программы вселяют надежду, но когда их связывают с банками, которые являются источником разорения сельчан, то это вызывает беспокойство, поскольку людям нечего заложить. Кроме того, при банках действует список, кому давать кредиты, а кому нет.

Да, бессистемность царит во всех сферах страны. Так, в программах не указаны даже, какие сельхозкультуры приоритетны с точки зрения экспорта. Направлять деньги и субсидировать транспортные компании или предприятия по производству консервированной продукции необходимо. Но это трудно называть поддержкой сельского хозяйства, куда важнее адресно помогать сельчанам. Что касается попыток создания коопераций, то это сужает и ограничивает возможность для других сельхозобъединений. Получается, что если иное объединение обратится за программой, то ему откажут. И, как отметил эксперт, фермер не знает, как реализовать то, что он сажает сегодня, поэтому государство должно создавать условия для работы. А чиновники, в том числе премьер-министр, видят выход в восстановлении министерства сельского хозяйства.

Но если это предупреждение экспертом было сделано еще в начале года, то за несколько дней до начала сентябрьских боев он нанес сильный удар лично по Пашиняну, утверждавшему о росте экспорта коз и овец. Так, накануне премьер-министр на своей странице в Facebook написал, что в январе-июле 2020 года экспорт живых овец и коз из Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 256%, то есть в пять раз. Было экспортировано около 41 тыс. голов мелкого рогатого скота на общую сумму около 3,4 млн долларов.

В ответ эксперт отметил, что статистическая система в сфере сельского хозяйства не имеет ничего общего с реальной картиной. Цифры с поручения губернаторов «рисуют» главы сел, которые этим заниматься вообще не имеют права. Затем губернаторы с этими показателями бегут в министерство территориального управления и инфраструктур, где «рисуют» уже общие цифры и докладывают о них премьер-министру. Но «если говорится о росте экспорта, тогда почему баранина в Армении в этом году подорожала на 500 драмов (примерно на 20%)?», - заметил он.