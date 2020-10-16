Армения осталась без продовольствия наш комментарий
Еще полгода назад председатель общественной организации «Аграрно-крестьянское объединение» Грач Берберян заявил журналистам, что чиновники, которые докладывали премьеру Николу Пашиняну о запасах продовольствия, его обманули. Казалось бы, серьезный сигнал для лидера страны, готовившегося к новым военным действиям против Азербайджана. Нельзя ведь начинать войну, не имея запасов продовольствия. Но оказалось, что можно…
А предупреждение специалиста было серьезным, с указанием конкретных недостатков в этой сфере. По его словам, в прошлом году посевы картофеля, который наряду с хлебом имеет стратегическое значение, сократились, и в этом году его запасов в стране на 30% меньше. Зато на рынке много низкокачественного белорусского картофеля. Кроме того, сократились также посевы зерновых. Все это результат того, что субсидируют не сельчан, которые привозят семена для посева, а какие-то предприятия по производству сельхозтехники.
С приходом к власти Пашиняна в стране было принято множество различных решений во всех сферах. Но одно дело принятие решений, и совсем другое - последовательность шагов для реализации принятых программ. «Для этого нужны специалисты, а я пока вижу активность лишь пары пустоголовых чиновников, которые у меня даже курьерами не работали бы, не говоря уже о секретарях», - подчеркнул Берберян. По его словам, программы вселяют надежду, но когда их связывают с банками, которые являются источником разорения сельчан, то это вызывает беспокойство, поскольку людям нечего заложить. Кроме того, при банках действует список, кому давать кредиты, а кому нет.
Да, бессистемность царит во всех сферах страны. Так, в программах не указаны даже, какие сельхозкультуры приоритетны с точки зрения экспорта. Направлять деньги и субсидировать транспортные компании или предприятия по производству консервированной продукции необходимо. Но это трудно называть поддержкой сельского хозяйства, куда важнее адресно помогать сельчанам. Что касается попыток создания коопераций, то это сужает и ограничивает возможность для других сельхозобъединений. Получается, что если иное объединение обратится за программой, то ему откажут. И, как отметил эксперт, фермер не знает, как реализовать то, что он сажает сегодня, поэтому государство должно создавать условия для работы. А чиновники, в том числе премьер-министр, видят выход в восстановлении министерства сельского хозяйства.
Но если это предупреждение экспертом было сделано еще в начале года, то за несколько дней до начала сентябрьских боев он нанес сильный удар лично по Пашиняну, утверждавшему о росте экспорта коз и овец. Так, накануне премьер-министр на своей странице в Facebook написал, что в январе-июле 2020 года экспорт живых овец и коз из Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 256%, то есть в пять раз. Было экспортировано около 41 тыс. голов мелкого рогатого скота на общую сумму около 3,4 млн долларов.
В ответ эксперт отметил, что статистическая система в сфере сельского хозяйства не имеет ничего общего с реальной картиной. Цифры с поручения губернаторов «рисуют» главы сел, которые этим заниматься вообще не имеют права. Затем губернаторы с этими показателями бегут в министерство территориального управления и инфраструктур, где «рисуют» уже общие цифры и докладывают о них премьер-министру. Но «если говорится о росте экспорта, тогда почему баранина в Армении в этом году подорожала на 500 драмов (примерно на 20%)?», - заметил он.
Действительно, в Армении все зависит от того, кто публикует статистические цифры. Комитет государственных доходов, статистический комитет или какое-то другое ведомство. Зачастую информация различных органов между собой не сходится. Так, в прошлом году правительство опубликовало данные о том, что было экспортировано 20 тыс. тонн баранины. Если принять, что в каждой овце по 20 кг мяса, то получится более 1 млн голов. Но как в это верить, если сами же власти написали, что в Армении всего 600 тыс. голов овец. Это лишний раз свидетельствует о том, что цифры просто «рисуют». А чтобы получить достоверную информацию, данные должны предоставлять непосредственно производители сельхозпродукции. Рекордные же цифры по экспорту мелкого рогатого скота (250 тыс. голов) регистрировались в 2009-2010 годах, когда министром сельского хозяйства был Герасим Алавердян, что нанесло серьезный урон материнскому составу овец.
По мнению эксперта, в Армении без ущерба для экологии в год можно разводить примерно 1,2 млн голов овец и половину из них экспортировать. Но для этого нужен профессиональный подход. При этом антикризисными мерами поддержки правительства воспользовался в лучшем случае 1 из 20 фермеров. А неэффективность связана с тем, что власти вновь решили «обогатить» банки, реализуя проекты через них, что и губит сельское хозяйство в Армении. Субсидии должен был получить непосредственно производитель.
Берберян – рядовой гражданин, он к войне не готовился, но видел все недостатки и прогнозировал рост цен уже в этом году на молоко, мясо и другие продукты. Но неадекватный глава правительства Армении Пашинян должен был прекрасно знать о грозящей опасности. Точно так же, как и о нехватке людских, финансовых и прочих ресурсов. Что же заставило его пойти войной на Азербайджан, не обеспечив свои тылы? Уж не хочет ли он списать на войну все недостатки своей неумелой политики? Но только дадут ли ему это сделать, теперь с него спрос будет совсем другой. Война ошибок не прощает.