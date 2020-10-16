Сахиба Гафарова рассказала Володину о противозаконных действиях Милонова

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в письме доводится до сведения, что 16 октября этого года депутат Государственной Думы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов в обход официальных властей Азербайджанской Республики совершил незаконный визит в Нагорный Карабах , где встретился с главой сепаратистского режима А. Арутюняном, выступив при этом с рядом провокационных заявлений.

Отмечается, что демонстративная поддержка сепаратистского режима, руководитель которого несет прямую и непосредственную ответственность за нанесение ракетно-бомбовых ударов по мирному населению городов и районов Азербайджана, влекущих гибель гражданских лиц и разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубо нарушающих положения международного гуманитарного права, квалифицируемые в качестве военных преступлений, вызывает у нас глубочайшее сожаление и осуждение.

Подобного рода поведение депутата высшего законодательного и представительного органа России не соответствует духу отношений стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, идет вразрез с высоким уровнем межпарламентских связей, сложившихся между Милли Меджлисом Азербайджана и Государственной Думой.

В обращении особо указывается, что посещение любым лицом Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики без соответствующего разрешения официальных властей является серьезным нарушением законодательства страны и влечет за собой полный запрет въезда на территорию Азербайджана.

Говорится о том, что в условиях, когда Азербайджанская Республика в рамках международного права ведет борьбу за восстановление своей территориальной целостности и суверенитета, противозаконные действия В.Милонова являются абсолютно неприемлемыми с учетом той роли, которая отводится Российской Федерации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Спикер парламента Азербайджана также обращает внимание на настоятельную необходимость принятия соответствующих мер, направленных на предотвращение впредь подобного рода инцидентов.

С сожалением отмечается, что вооруженные силы Армении, прячась за достигнутым недавно при посредничестве России в Москве гуманитарным перемирием, продолжают осуществлять практику террора и военных преступлений. Доводится до сведения, что в ночь на 17 октября жилые массивы городов Гянджи и Мингячевира вновь подверглись ракетному обстрелу. Имеются десятки жертв среди мирного населения.

В письме Сахиба Гафарова выражает надежду, что международное сообщество не останется безучастным к террору против азербайджанского народа и даст надлежащую оценку продолжающимся действиям страны-агрессора.