Имран Хан: «Пакистан солидарен с Азербайджаном»

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил азербайджанский народ с Днем государственной независимости. Премьер-министр поделился публикацией на своей странице в Twitter.

«Передаю самые искренние поздравления президенту и братскому народу Азербайджана по случаю Дня независимости. Вооруженные силы Азербайджана отважно защищают территориальную целостность страны. Пакистан солидарен с Азербайджаном в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - говорится в публикации.

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