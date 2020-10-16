Имран Хан: «Пакистан солидарен с Азербайджаном»
Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил азербайджанский народ с Днем государственной независимости. Премьер-министр поделился публикацией на своей странице в Twitter.
یوم آزادی کےموقع پر میں جناب @presidentaz اورآذربائیجان کےبرادرانہ عوام کودلی مبارکباد پیش کرتاہوں۔ہم اپنی جغرافیائی سالمیت کاپوری جرأت سےدفاع کرنےوالی آذری فوجوں کوبھی سلام پیش کرتےہیں۔پاکستان سلامتی کونسل کی قرارداوں کی روشنی میں ناگورنو-کاراباخ کے حل کیلئےآذربائیجان کےساتھ ہے۔— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 18, 2020
«Передаю самые искренние поздравления президенту и братскому народу Азербайджана по случаю Дня независимости. Вооруженные силы Азербайджана отважно защищают территориальную целостность страны. Пакистан солидарен с Азербайджаном в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - говорится в публикации.