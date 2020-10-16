Мехрибан Алиева: «Да будет вечной независимость Азербайджана!»
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией, приуроченной Дню независимости Азербайджана.
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Bu günlərdə bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının yenilməz iradəsinin, qətiyyətinin, əzminin, birlik və həmrəyliyinin, Vətənə sadiqliyinin şahididir. Əminəm ki, xalqımızın məhz bu xüsusiyyətləri bizə qarşımızda dayanan bütün vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlməyə, o cümlədən müstəqilliyimizi qoruyub saxlamağa hər zaman kömək edəcəkdir. Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olsun! Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi qorusun! ⠀ В эти дни вся мировая общественность является свидетелем непоколебимой воли, решительности, настойчивости, единства и солидарности азербайджанского народа. Уверена, что именно эти качества нашего народа всегда будут содействовать успешному решению всех стоящих перед нами задач, в том числе сохранению нашей независимости! Да будет вечной независимость Азербайджана! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!
«В эти дни вся мировая общественность является свидетелем непоколебимой воли, решительности, настойчивости, единства и солидарности азербайджанского народа. Уверена, что именно эти качества нашего народа всегда будут содействовать успешному решению всех стоящих перед нами задач, в том числе сохранению нашей независимости! Да будет вечной независимость Азербайджана! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!» - говорится в публикации.