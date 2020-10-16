COVİD-19 в России: 15 тысяч новых зараженных за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает оперативный штаб РФ по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные выявлены в 84 регионах страны. За сутки выздоровели 5 377 человек, 185 пациентов скончались.

Всего с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случая заражения в 85 регионах. За весь период полностью излечились 1 070 576 человек, зафиксировано 24 187 летальных случаев.