Из России продолжается поставка вооружения в Ереван скрываются маршруты участков
Haqqin.az сообщал об официальном обращении азербайджанского правительства в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследовании фактов поставок вооружения в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов. Однако по сей день международная организация все еще не провела соответствующее разбирательство.
А тем временем в аэропорт Звартноц под видом гуманитарной помощи продолжается поставка вооружения на борту самолетов гражданской авиации.
По информации haqqin.az, на утро 18 октября из Новосибирска планируется поставка одного военного груза, а из Минеральных Вод - 7 поставок вооружения. Примечательно, что поставка вооружения продолжает осуществляться на борту самолетов находящейся под санкциями сомнительной авиакомпании Atlantis European Airways.
А 17 октября из России в Армению была осуществлена поставка вооружения на военно-транспортном воздушном судне ИЛ-76. Пять поставок осуществили из аэропортов Минеральные Воды, Внуково и Новосибирска.
Как стало известно haqqin.az, зачастую российская гражданская администрация скрывает участки маршрутов полетов военно-транспортных самолетов в Ереван. К примеру, 17 октября из Еревана вылетел военно-грузовой самолет. И затем это воздушное судно было скрытно переброшено в Минеральные Воды. Откуда затем вылетело в направлении Армении и в ночь на 18 октября приземлилось в Ереване.
Сегодня, 18 октября, запланирована поставка четырех военно-грузовых самолетов из России в аэропорт Звартноц.