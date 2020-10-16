А тем временем в аэропорт Звартноц под видом гуманитарной помощи продолжается поставка вооружения на борту самолетов гражданской авиации.

Haqqin.az сообщал об официальном обращении азербайджанского правительства в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследовании фактов поставок вооружения в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов. Однако по сей день международная организация все еще не провела соответствующее разбирательство.

По информации haqqin.az, на утро 18 октября из Новосибирска планируется поставка одного военного груза, а из Минеральных Вод - 7 поставок вооружения. Примечательно, что поставка вооружения продолжает осуществляться на борту самолетов находящейся под санкциями сомнительной авиакомпании Atlantis European Airways.

А 17 октября из России в Армению была осуществлена поставка вооружения на военно-транспортном воздушном судне ИЛ-76. Пять поставок осуществили из аэропортов Минеральные Воды, Внуково и Новосибирска.

Как стало известно haqqin.az, зачастую российская гражданская администрация скрывает участки маршрутов полетов военно-транспортных самолетов в Ереван. К примеру, 17 октября из Еревана вылетел военно-грузовой самолет. И затем это воздушное судно было скрытно переброшено в Минеральные Воды. Откуда затем вылетело в направлении Армении и в ночь на 18 октября приземлилось в Ереване.

Сегодня, 18 октября, запланирована поставка четырех военно-грузовых самолетов из России в аэропорт Звартноц.