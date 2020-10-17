Военный эксперт Алексей Арестович: «Наступление на север приведет азербайджанскую армию к Лачину»

По мнению эксперта, эти сутки оказались прорывными - в прямом и переносном смысле, взят Физули и еще семь населенных (или условно населенных, не везде есть жители) пунктов в районе.

Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, который пристально следит за боевыми действиями в Нагорном Карабах е, опубликовал очередную аналитическую сводку об успешных операциях азербайджанской армии за последние сутки.

«Азербайджанская армия продолжила свое наступление вдоль границы с Ираном и, по сообщениям сторон, бои идут уже возле Худаферинского водохранилища.

Чем красиво и смертельно опасно для армянской стороны движение в этом направлении?

Тем, что Армения отрезается от поставок из Ирана (а это последний наземный транспортный маршрут, оставшийся у Армении) вооружения и военной техники, материальных запасов.

И тем, что наступление на север приведёт азербайджанскую армию к Лачинскому коридору - последнему автомобильному маршруту, соединяющему Армению с Карабахом, неподконтрольным ещё Азербайджану (маршрут на севере от Вардениса до Хейвалы - под огневым контролем Баку).

Это будет означать конец непризнанной республике, и этот конец весьма близок», - пишет эксперт.

Алексей Арестович пишет, что если еще Физулинская группировка двинется на север к Ходжавенду/Мартуни, отрезая армянские войска восточного фронта от Ходжавенда к Карадагы, и одновременно пойдут на Гырмызы базар, то все - как организованная сила оборона Армении в «НКР» существовать перестанет.

«Почему я уже относительно свободно пишу о возможных направлениях наступления азербайджанской армии?..

Потому что они:

- логичны и понятны многим,

- потому что армянской стороне это уже не поможет.

У армян явно обозначится кризис на фронте.

Нет, это ещё не бегство и не поражение, но надлом - явный.

На целом ряде видео, которые вчера опубликовала азербайджанская армия, показаны 79 ударов, причём преимущественно по живой силе армян - охота идёт буквально за отдельными солдатами.

Азербайджанцы, как мы можем предположить, в преддверии тяжёлого продвижения через перевалы, где роль пехотного фактора резко возрастает, особенно у обороняющихся, решили просадить армянской пехоте боевой дух, а ударами по складам ГСМ - оставить армянскую технику на месте», - говорится в аналитической выкладке.

Алексей Арестович пишет, что возобладало мнение, что нынешнее избиение армянской армии возникло потому, что с их вооружением и техникой у них не было шансов.