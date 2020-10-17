Военный эксперт Алексей Арестович: «Наступление на север приведет азербайджанскую армию к Лачину»
Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, который пристально следит за боевыми действиями в Нагорном Карабахе, опубликовал очередную аналитическую сводку об успешных операциях азербайджанской армии за последние сутки.
По мнению эксперта, эти сутки оказались прорывными - в прямом и переносном смысле, взят Физули и еще семь населенных (или условно населенных, не везде есть жители) пунктов в районе.
«Азербайджанская армия продолжила свое наступление вдоль границы с Ираном и, по сообщениям сторон, бои идут уже возле Худаферинского водохранилища.
Чем красиво и смертельно опасно для армянской стороны движение в этом направлении?
Тем, что Армения отрезается от поставок из Ирана (а это последний наземный транспортный маршрут, оставшийся у Армении) вооружения и военной техники, материальных запасов.
И тем, что наступление на север приведёт азербайджанскую армию к Лачинскому коридору - последнему автомобильному маршруту, соединяющему Армению с Карабахом, неподконтрольным ещё Азербайджану (маршрут на севере от Вардениса до Хейвалы - под огневым контролем Баку).
Это будет означать конец непризнанной республике, и этот конец весьма близок», - пишет эксперт.
Алексей Арестович пишет, что если еще Физулинская группировка двинется на север к Ходжавенду/Мартуни, отрезая армянские войска восточного фронта от Ходжавенда к Карадагы, и одновременно пойдут на Гырмызы базар, то все - как организованная сила оборона Армении в «НКР» существовать перестанет.
«Почему я уже относительно свободно пишу о возможных направлениях наступления азербайджанской армии?..
Потому что они:
- логичны и понятны многим,
- потому что армянской стороне это уже не поможет.
У армян явно обозначится кризис на фронте.
Нет, это ещё не бегство и не поражение, но надлом - явный.
На целом ряде видео, которые вчера опубликовала азербайджанская армия, показаны 79 ударов, причём преимущественно по живой силе армян - охота идёт буквально за отдельными солдатами.
Азербайджанцы, как мы можем предположить, в преддверии тяжёлого продвижения через перевалы, где роль пехотного фактора резко возрастает, особенно у обороняющихся, решили просадить армянской пехоте боевой дух, а ударами по складам ГСМ - оставить армянскую технику на месте», - говорится в аналитической выкладке.
Алексей Арестович пишет, что возобладало мнение, что нынешнее избиение армянской армии возникло потому, что с их вооружением и техникой у них не было шансов.
«Я лично считаю это мнение принципиально ошибочным. Конечно, азербайджанская сторона обладает решающим техническим преимуществом, и противостоять ему сложно. Но основная причина поражений армянских сил - людской фактор», - пишет эксперт.
Он отмечает, что на 22-й день избиения с воздуха по-прежнему отсутствует маскировка, как жанр (за некоторыми не очень удавшимися исключениями), мобильные средства (ПВО и артиллерия, танки) стоят на месте, как в тире, оперативно-тактические комплексы выезжают в чистое, ровное поле - чтобы азербайджанцы точно не промахнулись.
Украинский военный эксперт отметил, что существенная часть ударов, показанных МО Азербайджана, это не удары БПЛА, а артиллерии, где БПЛА играют роль разведки и наведения.
«Это означает, что огневой комплекс «обнаружил - поразил» выстроен и работает эффективно - лишнее доказательство, что азербайджанская армия, в отличие от своих визави, необходимую работу проделать не поленилась», - подчеркнул Алексей Арестович.