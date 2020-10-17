18 октября главный раввин ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал встретился с членами Еврейской религиозной общины в Гяндже. Как сообщает haqqin.az, на встрече главный раввин был проинформирован о ракетном ударе вооруженных сил Армении по Гяндже.

На встрече было отмечено, что начиная с 4 октября ВС Армении наносят ракетные удары по Гяндже. А 17 октября в результате очередного ракетного удара Армении погибли 10 жителей Гянджи, среди которых были и дети, а ранения получили свыше 50 человек.

Затем были произнесены молитвы за души людей, погибших в результате армянского террора, и была выражена уверенность в том, что славная Азербайджанская армия в продолжающейся ожесточенной битве за территориальную целостность Азербайджана одержит долгожданную победу.

После встречи главный раввин ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал посетил жилые районы евреев и азербайджанцев, разрушенные ракетным ударом Вооруженных сил Армении по Гяндже.